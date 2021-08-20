وزير الدفاع الأفغاني في حكومة غني يعلن إعادة السيطرة على ثلاث مناطق في ولاية بغلان (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2021 - 18:14

وزير الدفاع الأفغاني في حكومة غني يعلن إعادة السيطرة على ثلاث مناطق في ولاية بغلان (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 20 August، 2021
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