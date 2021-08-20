وزير الدفاع الأفغاني في حكومة غني يعلن إعادة السيطرة على ثلاث مناطق في ولاية بغلان (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2021 - 18:14
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جلسة لمجلس النواب في قصر الأونيسكو خصصت لتلاوة رسالة الرئيس ميشال عون حول قرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم
الرئيس نبيه بري في مداخلة خلال الجلسة: من يريد أن يستقيل فليستقل ولا أقبل بأي تهديد للمجلس النيابي على الإطلاق
الرئيس بري رداً على النائب جورج عدوان: أحد الأسباب التي يمكن أن تسهل عمل الحكومة هو أن تشتركوا فيها
الرئيس بري: لإعلان حالة طوارئ صحية تسمح للمستشفيات باستيراد احتياجاتها الطبية والدوائية ولوضع حد لكارتيلات الدواء
النائب جبران باسيل من الأونسيكو: قرار حاكم مصرف لبنان مشبوه ليس بالمال فقط إنما بالأمن أيضاً وهو مكمّل للحصار الخارجي
النائب ابراهيم الموسوي: كتلة الوفاء للمقاومة تؤكّد رفضها لقرار الحاكم وتدين كل إجراء نقدي أو مالي يفاقم الضغط المعيشي
النائب أنور الخليل: لإيجاد حكومة اليوم قبل الغد تضع خطة للخروج من الأزمة
معلومات للمنار: عودة خدمات أوجيرو الى طبيعتها في سنترالي المريجة والعمروسية ابتداءً من 07:00 مساءً بعد تأمين المازوت
زحمة سير خانقة في مختلف المناطق اللبنانية بسبب توافد المواطنين إلى محطات الوقود لتعبئة سياراتهم
الجيش اللبناني: مصادرة 150 ألف ليتر بنزين في البربارة بجبيل و90 ألف ليتر في الرمادية بصور و19 ألف ليتر في رميش
وزير الصحة حمد حسن من بعبدا: أزمة الدواء على طريق الحل وندعو الشركات لتحمل مسؤولياتها والبدء بالاستيراد الأسبوع المقبل
الشيخ أحمد قبلان: على المسؤولين العمل على انتشال البلد من بؤرة الفراغ ومن يمنع الحكومة مشارك في الخيانة الوطنية
رئيس مجلس مدينة قارة بريف دمشق: استشهاد 4 مدنيين وإصابة 3 جراء العدوان الصهيوني على قارة ليل الخميس
الخارجية السورية: الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية لن تنجح في إحباط أو ترهيب الشعب السوري والجيش السوري وحلفائه
الخارجية السورية: نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات ضد بلدنا
الرئيس عون يطالب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بالتحرك سريعاً لوضع حد للخروقات الصهيونية للأجواء اللبنانية
الرئيس بري: استخدام أجواء لبنان للعدوان على سوريا ليس فقط خرقاً فاضحاً للقرار 1701 إنما أيضاً عدوان موصوف على لبنان
القائد العام لليونيفيل: تحليق الطائرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية خرق للقرار 1701 ولسيادة لبنان
الشيخ علي الخطيب: العدوان على سوريا يتماهى مع العقوبات وسياسة تجويع السوريين واللبنانيين وأفضل رد التعاون بين البلدين
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الحرم الإبراهيمي في الخليل وينفذون وقفة احتجاجية رفضاً لمخططات تهويده
إصابات جراء قمع قوات الاحتلال للمسيرة المناهضة للاستيطان المتجهة إلى جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس
الهلال الأحمر في نابلس: إصابة بالرصاص المطاطي و10 إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت دجن
الخارجية الأميركية ترحب بموافقة ألبانيا وكندا وتشيلي والمكسيك وأوغندا على استقبال أفغان يجري إجلاؤهم من بلادهم
المستشارة الألمانية تدعو خلال لقائها الرئيس الروسي في موسكو إلى الحوار بين البلدين رغم "الخلافات العميقة"
مجموعة أسترازينيكا تعلن عن نتائج مشجعة لدواء يمكنه الحد بشكل كبير من خطر الإصابة بأشكال حادة من كوفيد-19
نيوزيلندا تمدّد تدابير الإغلاق في محاولة لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19 الناجم عن متحور دلتا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
نيوزيلندا تمدّد تدابير الإغلاق في محاولة لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19 الناجم عن متحور دلتا
الصومال: قتيلان و5 جرحى على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مقهى في العاصمة مقديشو تبنته حركة الشباب
الأمم المتحدة: مقتل 32 شخصاً وإصابة 74 في اشتباكات اندلعت الأسبوع الماضي بين صيادين ورعاة في أقصى شمال الكاميرون
السلطات الفرنسية تعلن عن احتواء الحريق الذي يجتاح منذ مطلع الأسبوع أحراج سان تروبيه على الكوت دازور
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
وزير الدفاع الأفغاني في حكومة غني يعلن إعادة السيطرة على ثلاث مناطق في ولاية بغلان (سبوتنيك)
منذ 1 ساعة
20 August، 2021
وزير الدفاع الأفغاني
ولاية بغلان
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