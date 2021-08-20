العدو الاسرائيلي خرق السيادة اللبنانية جوا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2021 - 15:28

العدو الاسرائيلي خرق السيادة اللبنانية جوا

منذ 30 mins 20 August، 2021
طائرة استطلاع اسرائيلية
لبنان

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها “خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 19 / 8 / 2021 عند الساعة 12.10، الأجواء اللبنانية من البحر قبالة بلدة الدامور، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 17.50 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة”.

واضاف البيان انه “بتاريخ 19 / 8 / 2021 الساعة 13.45 ولغاية الساعة 23.10 تم تسجيل /6/ خروق جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية”، ولفت الى انه “تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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