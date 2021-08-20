الكرملين: برنامج زيارة ميركل لا يتضمن توقيع وثائق بعد لقائها مع بوتين

أعلن الكرملين الجمعة، عدم وجود خطط للتوقيع على أي وثائق في الاجتماع بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل.

هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، ستيفن زايبرت، يوم الأربعاء الماضي، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تخطط للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 20 آب/أغسطس الجاري، خلال زيارة عمل إلى روسيا. المكتب الصحفي للحكومة الألمانية أشار أن محور المحادثات ستكون العلاقات الثنائية، ومكافحة الوباء، بالإضافة إلى القضايا الدولية الملحة مثل الوضع في أفغانستان وتنفيذ اتفاقيات مينسك بشأن التسوية السلمية للنزاع في شرق أوكرانيا.

من جانبه، أعلن المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس بوتين، سوف يبحث مع ميركل، في موسكو، آفاق تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، والمستجدات على الصعيدين الدولي والإقليمي.

المصدر: سبوتنيك