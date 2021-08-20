الشيخ ياسين: لوضع المصالح جانبا والاسراع بتشكيل حكومة انقاذ

دان رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين العاملي في تصريح، “الاصوات الشاذة والمأجورة التي إرتفعت بالامس، معارضة مسعى الامين العام لحزب الله بإمداد السوق المحلية اللبنانية بالمحروقات التي غيابها الحالي يهدد حياة المواطنين اللبنانيين كافة، وفي كل المناطق ومن كل الطوائف”.

وتساءل ما الذي يضر تلك الاصوات لو تم تأمين حاجة اللبنانيين، إلا اذا كانت تلك الاصوات مأجورة لهذه السفارة او تلك، ومدفوعة الاجر، او انها تقدم اوراق اعتماد لدى هذه الدولة او تلك؟

وقال “هل يعتقد البعض ان ما يخزنه عناصرهم، وما يهربه عناصر حلفائهم هل هو خدمة للبنان، خصوصا “المليون لتر التي حكي عنها مخزنة قرب مطار رياق”.

وتابع “ألم تلتفت تلك الاصوات لإنتهاك الاجواء اللبنانية من قبل العدو الاسرائيلي، ام انها كانت مشغولة بالحديث عن المحروقات التي مقدر لها ان تحل بعض مشاكل الوطن”.

وناشد الشيخ ياسين كل المسؤولين “ان يسارعوا الى وضع مصالحهم وخلافاتهم جانبا لتشكيل حكومة انقاذ ما تبقى من الوطن، او ان يجلسوا جانبا، ويتركوا الشرفاء في كل المناطق يعملون دون تشويش عليهم وتخوين لهم وتسيس”.

المصدر: بريد الموقع