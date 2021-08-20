إصابات “كوفيد-19” في تايلاند تتجاوز المليون حالة

أعلن مركز الحكومة التايلاندية الخاص بالسيطرة ومكافحة انتشار “كوفيد-19” الجمعة، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في تايلاند، خلال فترة الوباء، تجاوز ولأول مرة المليون حالة. وجاء في بيان نشر على موقع المركز الإلكتروني، أن البلاد سجلت الجمعة 19851 إصابة جديدة و240 حالة وفاة بفيروس “كورونا” المستجد. وذكر، أنه مع أخذ هذه الأرقام في الاعتبار، فإن عدد حالات الإصابة في تايلاند طوال فترة الوباء بالكامل كان 1009.710.

وبحسب مركز مكافحة عدوى فيروس “كورونا” المستجد، فقد توفي خلال الفترة نفسها، 8826 شخصاً.

المصدر: سبوتنيك