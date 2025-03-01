تايلاند | تيك توك تضخ استثمارات بـ9 مليار دولار في بانكوك

أعلنت منصة تيك توك عن استثمار 8.8 مليار دولار في تايلاند على مدى السنوات الخمس المقبلة، يهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وتنمية القوى العاملة، وإطلاق برامج تدريبية للمبدعين والشركات، إضافة إلى حملات لمكافحة الاحتيال الإلكتروني.

وجاء الإعلان خلال اجتماع نائبة رئيس السياسة العامة في تيك توك هيلينا ليرش، مع رئيسة الوزراء التايلاندية بايتونجتارن شيناواترا في بانكوك، حيث رحبت الأخيرة بالاستثمار، معتبرة أنه فرصة مهمة لتعزيز قطاع التكنولوجيا في البلاد.

وقالت ليرش لشيناواترا في تصريحات علنية في بداية اجتماعهما: “نحن هنا اليوم للإعلان عن 8.8 مليار دولار”.

وأشادت بايتونجتارن بالاستثمار في البنية التحتية الرقمية في تايلاند وتطوير الذكاء الاصطناعي باعتباره فرصة كبيرة للبلاد.

وتسعى تايلاند إلى جذب مزيد من الاستثمارات التكنولوجية لمواكبة منافسيها في جنوب شرق آسيا، مثل سنغافورة وإندونيسيا، وسط تنافس إقليمي متزايد على استثمارات الشركات العالمية.

وتواجه تيك توك تحديات تنظيمية في الولايات المتحدة، حيث تسعى واشنطن لحظر التطبيق بسبب مخاوف أمنية تتعلق ببيانات المستخدمين.

ومع ذلك، تواصل الشركة توسيع عملياتها العالمية، مع التركيز على الأسواق الآسيوية.

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لاستثمارات تكنولوجية كبرى في تايلاند، حيث أعلنت شركات مثل أمازون، وغوغل، ومايكروسوفت عن مشاريع ضخمة في البلاد مؤخرًا.

المصدر: وكالات