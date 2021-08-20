توزيع مازوت على الأفران والمطاحن في طرابلس ليلا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2021 - 11:24

توزيع مازوت على الأفران والمطاحن في طرابلس ليلا

منذ 49 mins 20 August، 2021
توزيع مازوت على الأفران والمطاحن في طرابلس ليلا
لبنان

واكبت دورية من شرطة بلدية طرابلس، ومخابرات الجيش، ليلا، الصهاريج التي عملت على توزيع كميات من المازوت على الافران والمطاحن في المدينة، وذلك بناء على الجدول الذي تسلمه رئيس البلدية رياض يمق من وزارة الاقتصاد، بعد مساع بذلها الأخير مع مستشار رئيس حكومة تصريف الاعمال حسين قعفراني، وخصص بموجبه 50 ألف ليتر من المازوت لطرابلس والشمال.

تمت عملية التوزيع بنجاح، بناء على الجدول المعد مسبقا من قبل وزارة الإقتصاد.

وقال يمق “طبعا هذه الكمية قليلة، ولا تكفي لسد حاجات المدينة من المحروقات، ونأمل زيادتها في القريب العاجل، لتتمكن أفران ومطاحن طرابلس والشمال من العمل وتوفير لقمة العيش للمواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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