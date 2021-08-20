توزيع مازوت على الأفران والمطاحن في طرابلس ليلا

واكبت دورية من شرطة بلدية طرابلس، ومخابرات الجيش، ليلا، الصهاريج التي عملت على توزيع كميات من المازوت على الافران والمطاحن في المدينة، وذلك بناء على الجدول الذي تسلمه رئيس البلدية رياض يمق من وزارة الاقتصاد، بعد مساع بذلها الأخير مع مستشار رئيس حكومة تصريف الاعمال حسين قعفراني، وخصص بموجبه 50 ألف ليتر من المازوت لطرابلس والشمال.

تمت عملية التوزيع بنجاح، بناء على الجدول المعد مسبقا من قبل وزارة الإقتصاد.

وقال يمق “طبعا هذه الكمية قليلة، ولا تكفي لسد حاجات المدينة من المحروقات، ونأمل زيادتها في القريب العاجل، لتتمكن أفران ومطاحن طرابلس والشمال من العمل وتوفير لقمة العيش للمواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام