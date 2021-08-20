مراسل المنار: دوي انفجارات سمع في المنطقة الحدودية ناجم عن إطلاق العدو لعدد من قذائف المدفعية ضمن اجراء تدريبي سقطت مقابل بلدة رميش داخل الأراضي المحتلة وأُطلقت من موقع بركة ريشا الحدودي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2021 - 09:08

مراسل المنار: دوي انفجارات سمع في المنطقة الحدودية ناجم عن إطلاق العدو لعدد من قذائف المدفعية ضمن اجراء تدريبي سقطت مقابل بلدة رميش داخل الأراضي المحتلة وأُطلقت من موقع بركة ريشا الحدودي

منذ 1 ساعة 20 August، 2021
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