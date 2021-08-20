غرفة التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد البداوي مفرق المنكوبين بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2021 - 09:06
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في يوم العاشر من المحرم: رأس الأولويات مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين
السيد نصر الله: سفينتنا الأولى التي ستنطلق من إيران محملة بالمواد أنجزت كل أعمالها وستبحر خلال ساعات وستتبعها سفن أخرى
السيد نصر الله للأميركيين والإسرائيليين: منذ لحظة إبحار سفينة المحروقات من إيران ستصبح أرضاً لبنانية
السيد نصر الله: الأولوية في السفينة القادمة من إيران هي للمازوت بسبب الأهمية الحياتية القصوى
السيد نصر الله: لا يخطئن أحد بأن يدخل في تحد معنا لأن الأمر بات مرتبطاً بعزة وكرامة شعبنا ونرفض أن يذل هذا الشعب
السيد نصر الله: اليد المقطوعة للشهيد سليماني على أرض مطار العراق شاهدة على أن إيران لا تتخلى عن أصدقائها
السيد نصر الله: نؤكد للصديق والعدو على قوة المقاومة ومتانتها وصلابتها ولا يخطئن أحد بحساباته
السيد نصر الله: هناك من يحاول في الداخل والخارج تحميلنا مسؤولية الإخفاق في تأليف الحكومة وهذا غير صحيح
السيد نصر الله: عثور القوى الأمنية على ملايين الليترات من البنزين والمازوت يؤكد أن الأزمة مفتعلة ومصطنعة
السيد نصر الله: السفارة الأميركية تدير الحرب الاقتصادية على لبنان وتقف خلف كل التحريض وستفشل كما فشلت في السابق
السيد نصر الله: سفارة عوكر ليست سفارة تمثيل دبلوماسي بل هي سفارة تآمر وتواطؤ على شعب لبنان من موقعها الشيطاني الفتنوي
السيد نصر الله للمعتمدين على الأميركيين: كلابهم البوليسية الموضوعة لحمايتهم هي أقرب إليهم منكم
السيد نصر الله: رسالة عاشوراء هي أن يقف كل الشرفاء في العالم إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم وحقه في استعاد أرضه
السيد نصر الله: يجب صنع معادلة إقليمية تحمي المقدسات في القدس وحماية المقدسات مهمة كل محور المقاومة وليس فقط الفلسطينيين
السيد نصر الله: بفضل دماء الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس تقرر أن القوات الأميركية ستغادر العراق
السيد نصر الله: الذي يشكل ضمانة حقيقية للعراق وشعبه في مواجهة أي تهديدات من "داعش" والتكفيريين هو الحشد الشعبي
السيد نصر الله: حجة الأميركيين في البقاء شمال سوريا هو المساعدة على محاربة "داعش" وهي واهية وادعاء كاذب
السيد نصر الله: الحرب على اليمن يجب أن تتوقف ويجب أن يعلم المعتدون أنهم لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم
وزير الصحة حمد حسن يمنح 4 أذونات للإستيراد الطارئ للدواء ويذكر الشركات المدعومة بتسليم الدواء تحت طائلة الملاحقة
بعبدا: رئيس الجمهورية ميشال عون استقبل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وعرض معه الوضع الحكومي ويستكملان النقاش الجمعة
بيان رئاسة الجمهورية اللبنانية: الرئيس عون ملتزم المعايير الواجب اعتمادها في توزيع الحقائب الوزارية بعدالة ومساواة
رئاسة الجمهورية: لم يرد يوماً في حساب الرئيس عون المطالبة بالثلث المعطل والرئيس المكلف يدرك هذا الأمر
رئاسة الجمهورية: كل ما قيل عن طلب رئيس الجمهورية 9 أو 10 وزراء عارٍ من الصحة ولا أساس له
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون مستمر بالتعاطي بانفتاح وتعاون وإيجابية مع الرئيس المكلف وهو قدم ويقدم كل التسهيلات اللازمة
رئاسة الجمهورية: يخشى أن يكون الهدف الدفع بالرئيس المكلف إلى الإعتذار وهو ما لا يريده الرئيس عون
رئاسة الجمهورية: الرئيس المكلّف واجه مطالب من آخرين كانت تتزايد وتتبدّل يوماً بعد يوم ما انعكس تأخيراً في اصدار التشكيلة
الرئيس المكلف نجيب ميقاتي: نقدّر لرئيس الجمهورية مضمون البيان الذي اصدره وتأكيده استمرار التعاون لتشكيل الحكومة
ميقاتي: سنستمر في مسعى تشكيل الحكومة وفق الاسس المعروفة ونتمنى على الجميع إقران الايجابيات المعلنة بخطوات عملية
السفيرة الاميركية في بيروت أبلغت الرئيس عون قرار واشنطن مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي صهيوني في محيط دمشق وحمص نفذ برشقات صاروخية من فوق لبنان
قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في العاشر من المحرم: نؤكد التمسك بحق شعبنا في الحرية والاستقلال
السيد الحوثي: نوجه النصائح للنظامين السعودي والاماراتي ومن يدعمهما بأن يكفوا عن استهداف شعوب امتنا
باكستان: أكثر من 25 جريحا بينهم نساء وأطفال باستهداف موكب عاشورائي في منطقة بهاولنغار بإقليم البنجاب
فلسطين المحتلة: إصابة شاب بجروح خطيرة جراء طعنه عدة طعنات من قبل مجموعة مستوطنين في مدينة القدس صباح الخميس
مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
غرفة التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد البداوي مفرق المنكوبين بالاتجاهين
منذ 1 ساعة
20 August، 2021
طرابلس
غرفة التحكم المروري
قطع السير في البداوي
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