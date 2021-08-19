أردوغان: سنتفاوض مع “طالبان” عند الضرورة وتركيا ليست مستودعا للاجئين

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤولياته عن المهاجرين الجدد من أفغانستان”، مشيرا إلى أن “تركيا ليست مستودعا للاجئين”.

وقال أردوغان الخميس إن “على أوروبا أن تتحمل المسؤولية عن المهاجرين الجدد من أفغانستان أو أي بلد آخر”، واضاف أن “هذا أمر لا مفر منه”، واوضح ان “تركيا ليست مضطرة وغير مسؤولة أو موكلة لتكون مستودعا للاجئين من أجل فائدة أوروبا”.

وأشار أردوغان إلى أن “تركيا ليست بلدا يمر منه كل من هب ودب”، وأضاف “لن نتسامح أبدا مع من لا يلتزم بقوانيننا وأنظمتنا ويتخذ مواقف تثير الفوضى”.

من جهة ثانية، قال أردوغان إن “تركيا ستتفاوض مع حركة طالبان في حال الضرورة، بعد أن تشكل الحركة حكومة لمناقشة القضايا المشتركة”، واعتبر أن “تركيا معنية استقرار وأمن أفغانستان”.

المصدر: روسيا اليوم