بقلم جهاد ذبيان رئيس تيار صرخة وطن

لا يعني لي من انت، ولا يعني لي من تكون، لا يعني لي اين انت وكيف انت وماذا قلت وصرحت وكيف تأثرت، لا يعني لي.

قل لي كم من مركز تبوأت وكم من وزارة استلمت وكم من وزير عينت وكم من مسؤول وموظف في مؤسسات الدولة فرضت وكم من المستحقين رفضت.

قل لي ماذا فعلوا من اوصلت؟ قل لي انت كيف وصلت؟ اقول لك لا تجب عن كل هذا، ولكن قل لي من أين لك كل هذا؟

تعبت وعنيت ؟ او كنوز من بلاد الواق اتيت؟ جنيت على البلاد و العباد ، وجنيت ما جنيت.

انتم الانماء لكم الانتماء

بنيتم القصور وازدهرت القبور ، ظلما وجور فرسان البغاء.

انتم الدولة العميقة لا صديق لكم ولا حتى شقيقة الا مصالحكم وجمع المال، محال محال دوام الحال يا اشباه الرجال.

ما حاجتكم للحصانة وكل لديه ترسانة وجماهير يهتفون بالروح والدم يفدون وهم لا يفقهون بأي منقلب ينقبلون.

تسعة اشهر ننتظر الولادة ، مكتوب علينا من يوم الولادة ، ان يكون لنا سادة، حتى العبادة .

وتبقى القضية وزارة خدماتية واخرى سيادية ، عدل الناس ثلج خذوا العدلية ، حقل الانتخابات مرج نريد الداخلية . وان كنتم تسمعون وانتم تشكلون.

تكريما للبنانيين !!

اضيفوا عبارة على اسم وزارة مهجرين ومهاجرين.

كارتيلات انتم اصحابها صفقات انتم أربابها، محتكرون حقيرون، لخير اعمالكم تُسوِّقون والى جهنم الناس تَسوقون ، وتعلمون ماذا تفعلون…

المصدر: تيار صرخة وطن