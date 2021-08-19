ترامب: روسيا والصين ستستفيدان من المروحيات والدبابات الأمريكية المتروكة في أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 19 2021 - 08:16

ترامب: روسيا والصين ستستفيدان من المروحيات والدبابات الأمريكية المتروكة في أفغانستان

منذ 20 mins 19 August، 2021
ترامب
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن ثقته بأن روسيا والصين ستستفيدان من المعدات العسكرية الأمريكية المتروكة في أفغانستان.

وانتقد ترامب الرئيس جو بايدن لعدم قيام قوات الاحتلال الأمريكية بسحب أو تدمير النماذج المتقدمة من الأسلحة والمعدات العسكرية، التي وقعت في أيدي “طالبان”.

وقال في حديث لقناة “نيوزماكس تي في”: “لديهم الآن مروحيات بلاك هوك، ودبابات قتالية، أفضل الدبابات في العالم، وستستفيد منها روسيا والصين اللتان ستقومان باستنساخها”.

وأضاف: “أنا متأكد أنهم سيزودون بها جميع خصوم الولايات المتحدة لينظموا إنتاج النسخ الرخيصة منها”، مضيفا أن هذا “أمر مخز” بالنسبة لأمريكا.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة