غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الدامور باتجاه الجية بسبب التوافد الى محطات المحروقات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2021 - 18:54
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وزارة الطاقة اللبنانية لم تصدر اليوم جدول تركيب اسعار المحروقات وبالتالي تبقى أسعار المحروقات تحتسب على 3900
فادي أبو شقرا: الأمر يحتاج إمضاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لإفراغ حمولة ثلاث باخرات بنزين لتفريغها في الشركات
أبو شقرا: الكمية المتوفرة حالياً تكفي يومين والأمر بات معيباً ولم يعد بمقدور الناس وأصحاب المحطات والجيش التحمل
الدولية للمعلومات: متوسط كلفة الوقوف في طوابير البنزين على مدى أربعة أشهر بلغ 1100 مليار ليرة
قـــوى الأمـــن الداخلي: ضبط أكثر من 20000 ليتر من البنزين من قبل فصيلة الهرمل في خزانات عائدة لـ 3 محطات وقود
النائب الحاج حسن دعا إلى أن تتشكل الحكومة في أسرع وقت ممكن حتى يكون هناك وقف للإنهيار وبعده المعالجة والحلول
التيار الوطني الحر دعا القوى الامنية لكشف هوية محتكري المحروقات والمهربين والكميات المصادرة ووجهة توزيعها
عكار تشيع شهداء انفجار تليل والاهالي يطالبون بتحقيق شفاف ومعاقبة المرتكبين
وزير التربية طارق المجذوب: برنامج العودة إلى المدارس سيعلن عنه خلال الأيام القليلة المقبلة
نقابة المستشفيات تدعو إلى اجتماع المجلس الأعلى للصحة برئاسة وزير الصحة لدراسة سبل ضبط الأمور والحد من الانهيار
عشرات المستوطنين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية استفزازية تحت حماية شرطة الاحتلال
الهلال الأحمر بنابلس:"40" إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا عدد منها بالرصاص والاخر بالاختناق
9 أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا للإعتقال الإداري
القيادي في حركة الجهاد خالد البطش محذرا الاحتلال من نتائج حصاره لغزة:الانفجار قادم لا محالة إذا استمر الوضع الراهن
صحيفة معاريف العبرية: إصابة جندي بجروح خطرة جراء انفجار تبعه اندلاع حريق على متن سفينة عسكرية في الشمال
وزارة الخارجية الإماراتية: استقبلنا الرئيس الأفغاني أشرف غني وعائلته لاعتبارات إنسانية
رويترز عن مسؤول بطالبان: قادة الحركة يعتزمون الاجتماع بأعضاء فاعلين في الحكومات السابقة خلال 48 ساعة
رويترز عن مسؤول في النيتو: إصابة 17 مدنيا على الأقل في تدافع قرب بوابة مطار كابل
نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس: الانسحاب الأمريكي من أفغانستان أكبر إذلال لواشنطن على الساحة الدولية منذ 40 عاما
نيويورك تايمز: الاستخبارات الأمريكية حذرت بايدن من انهيار الجيش الأفغاني
رئيس حزب العمال البريطاني: حكومة جونسون غير جاهزة وغير مستعدة وبطيئة في توفير الأمان للمتعاونين الأفغان
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: رد فعل العالم الديمقراطي على الأزمة الإنسانية في أفغانستان يثير الصدمة
الخارجية الصينية: سنواصل مساعدة جهود استعادة السلام في أفغانستان وسنقدم كل مساعدة ممكنة لهذا البلد
الولايات المتحدة: أكثر من 1000 حالة وفاة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء أي ما يعادل نحو 42 وفاة في الساعة
الخارجية الروسية: لافروف يبحث في اتصال مع نظيره التركي تشاوش أوغلو تطورات الوضع في أفغانستان
النمسا تطلب من الاتحاد الأوروبي إقامة مراكز احتجاز في الدول المجاورة لأفغانستان لايواء الأفغان المبعدين من أوروبا فيها
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر غرب هايتي إلى 1419 قتيلاً وأكثر من 6900 جريح
إجلاء نحو 60 شخصاً عقب اندلاع حريق في منطقة الغارف السياحية جنوب البرتغال ورجال الإطفاء يعملون على إخماده
وسائل إعلام روسية: تحطم طائرة نقل عسكرية خلال رحلة تجريبية قرب العاصمة موسكو
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الدامور باتجاه الجية بسبب التوافد الى محطات المحروقات
منذ 28 mins
18 August، 2021
اوتوستراد الدامور الجية
زحمة سير
غرفة التحكم المروري
محطات المحروقات
التعليقات
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غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد السعديات بسبب توافد الى محطات المحروقات
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