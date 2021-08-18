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August 18 2021 - 17:22

فرنسا: على “طالبان” أن تظهر بالأفعال أنها تغيرت

منذ 11 mins 18 August، 2021
فرنسا: على "طالبان" أن تظهر بالأفعال أنها تغيرت
أخبار دولية - فرنسا

طلب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من “حركة طالبان” التي أحكمت مؤخراً سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابل، “تقديم أدلة ملموسة على أنها غيرت سلوكها”. وكتب لودريان على حسابه في “تويتر” الأربعاء أن فرنسا “تقف إلى جانب الشعب الأفغاني”، حسب زعمه. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان قائد الجيش البريطاني الجنرال نيك كارتر أن “طالبان” تغيرت، حسب اعتقاده، وأن قوات المملكة المتحدة تتعاون مع مسلحي الحركة على الأرض.

وتعهدت “طالبان” عقب سيطرتها على كابل “الحفاظ على الهدوء في البلاد وعدم معاقبة خصومها السابقين واحترام حقوق المرأة”.

المصدر: روسيا اليوم

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