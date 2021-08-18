الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد وزيراً للإعلام في أفغانستان

أفادت مصادر لوكالة سبوتنيك أن حركة طالبان الأفغانية قررت تعيين الناطق باسمها، ذبيح الله مجاهد في منصب وزير الإعلام والثقافة، وذلك بعد أيام من تولي الحركة زمام الأمور في أفغانستان.

وقالت المصادر”طُلب من الموظفين في وزارة الإعلام والثقافة استئناف عملهم وجلس على كرسي الوزارة”.

يُشار إلى أن ذبيح الله مجاهد عمل منذ فترة كبيرة متحدثاً لطالبان في مركز ومنطقة الشمال الشرقي وليس لديه خلفية في العمل الحكومي، وكان يتواصل مع الصحفيين دون أن يظهر للعلن لذلك لم يكن أحد يعرف ملامحه.

يُذكر أن حركة طالبان بسطت سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان؛ فيما سيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت الحركة يوم 15 آب/أغسطس الجاري، على العاصمة كابول، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري؛ بعد مغادرة الرئيس أشرف غني يوم الأحد الماضي البلاد.

المصدر: سبوتنيك