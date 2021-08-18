خارجية العدو تكشف موعد افتتاح سفارتين للمغرب والبحرين

كشف المتحدث باسم خارجية العدو الإسرائيلي ليئور حياة، أنه “في غضون شهرين، سيفتتح المغرب سفارته لدى “إسرائيل” في تل أبيب”، حسب قوله. وفي مقابلة مع صحيفة “العين الإخبارية” بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وكيان العدو، قال ليئور حياة “السودان واحدة من الدول الأربع التي تقدمت باتجاه اتفاق السلام، ولكن لم نوقع الاتفاق معها حتى الآن، لقد وقعت الخرطوم اتفاق إبراهيم، ونأمل توقيع اتفاق السلام قريبا جدا”، على حد تعبيره.

وعن البعثة الدبلوماسية الثالثة التي ستفتتح قريباً، أكد المتحدث باسم خارجية العدو للصحيفة، أنه يقصد “السفارة البحرينية”، مشيراً إلى أنه “في غضون شهرين، سيفتتح المغرب سفارته لدى “إسرائيل” في تل أبيب”.

وفي إطار الإجابة عن كيفية تقييم العام الأول منذ التوقيع على ما يُسمى “اتفاق إبراهيم” مع الإمارات، زعم ليئور حياة لـ”العين الإخبارية” أنه “كان عاماً تاريخياً غير -ولا يزال- الشرق الأوسط، لقد بدأنا قبل عام تقريباً من نقطة الصفر والآن أصبح لـ”إسرائيل” 4 سفارات وممثليات جديدة في دول عربية بالشرق الأوسط، وتوجد بعثتان دبلوماسيتان في إسرائيل والثالثة سيتم افتتاحها قريبا جداً..لقد غير اتفاق إبراهيم التوجهات والآمال تجاه المستقبل وهذا هو الأمر الأهم”، حسب قوله.

كما علق المتحدث باسم الخارجية على إمكانية توقيع مزيد من الاتفاقيات بين كيانه الغاصب ودول عربية أخرى في المستقبل القريب، قائلاً “بالتأكيد، ولكن المستقبل القريب في الشرق الأوسط قد يستغرق سنوات”، حسب زعمه.

المصدر: روسيا اليوم