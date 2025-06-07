العميد مصطفى حمدان يشيد بأداء الجيش اللبناني بقيادة العماد هيكل

كتب العميد مصطفى حمدان عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشيدًا بأداء الجيش اللبناني، قائلاً إن “المسار الحازم والجدي والدقيق، ميدانياً واستراتيجياً، الذي يتبعه جيشنا اللبناني بقيادة العماد رودولف هيكل، من خلال مواءمة القدرات العسكرية مع القرار السياسي اللبناني، والحفاظ على السيادة والكرامة الوطنية، يُعدّ نموذجًا يجب أن يحتذي به جميع السياسيين المسؤولين، في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان”.

ووجه حمدان التحية إلى الجنود والرتباء والضباط وقيادة الجيش، واصفًا المؤسسة العسكرية بأنها “قرشنا الأبيض في يومنا الأسود”.

المصدر: موقع المنار