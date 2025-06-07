إيران وكازاخستان توقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والنقل

وقّعت إيران وكازاخستان، اليوم السبت، اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل، خلال زيارة رسمية لنائب رئيس وزراء كازاخستان ووزير خارجيتها مراد نورتيليو إلى طهران.

وجرى التوقيع خلال مباحثات جمعت نورتيليو بنظيره الإيراني عباس عراقجي، ورئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد بيان لوزارة الخارجية الكازاخستانية أن الاتفاقية تهدف إلى توسيع الحوار السياسي وتنمية التعاون في قطاعات الاستثمار وربط شبكات النقل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي البلدين لتعزيز موقعهما الإقليمي، لا سيما في ممرات التجارة الدولية، حيث تسعى طهران وأستانا إلى لعب دور أكبر في المبادرات الاقتصادية الإقليمية.

ومن المتوقع أن تفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة للتعاون المشترك، بما يدعم التنمية المستدامة في المنطقة.

ووصل نائب رئيس وزراء كازاخستان ووزير خارجيتها مراد نورتيليو إلى طهران، السبت، في زيارة رسمية، تهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وبعد اجتماعه مع عراقجي، من المقرر أن يعقد نورتيليو لقاءات مع رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان وكبار المسؤولين الإيرانيين، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في البلاد.

المصدر: يونيوز