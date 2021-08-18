“الوطني الحر” نوه بجهود القوى الأمنية ودعا لإعلان أسماء المحتكرين

قال “التيار الوطني الحر” في بيان له الأربعاء “نقدر الجهود التي تبذلها راهنا القوى العسكرية والأمنية في مصادرة المخزونات الكبيرة من المحروقات التي يخزنها المحتكرون بغية بيعها في السوق السوداء أو تهريبها”.

ودعا التيار “هذه القوى لاعلان هوية التجار المرتكبين وكمية المصادرات ووجهة توزيعها تفاديا للإشاعات، وتحقيقا للشفافية القصوى التي تحصن العمل، وصونا للجهد الذي تبذله، وقطعا للألسنة التي تبغي التشويش على هذا المجهود”، وتابع “مع الإشارة الى انه من غير الجائز توزيعها مجانا وعشوائيا على المواطنين، انما مصادرتها بحسب الأصول القانونية والادارية وتوزيعها على المنشآت الحيوية كالمياه والاتصالات وعلى المؤسسات الرسمية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام