شركة الأوكسيجين سوال: مجهولون اعترضوا صهريجا كان ينقل 20 طنا من المازوت للشركة في شكا لتوزيعه على المستشفيات

صدر عن شركة الأوكسيجين “سوال” البيان الآتي: “بتاريخ اليوم حوالي الساعة 3 بعد الظهر تم اعتراض صهريج ينقل شحنة 20 طنا من المازوت والاستيلاء عليها بالكامل من قبل مجهولين، والشحنة كانت متوجهة من منشآت النفط في طرابلس الى معامل “شركة الاوكسجين – سوال” في منطقة شكا لتلبية حاجات تعبئة غاز الاوكسجين الطبي وتوزيعه الى المستشفيات كالعادة.

ان شركة الاوكسجين تأسف لهذا الحدث الذي ستصيب نتائجه معظم المرضى الذين يحتاجون لهذا الغاز الطبي الحيوي للمحافظة على حياتهم، ومن بينهم مرضى الكورونا وقسم كبير من ضحايا انفجار عكار.

وتتمنى الشركة على المسؤولين الامنيين تأمين الحماية اللازمة لهذا النوع من الشحنات لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين.

وتعتذر الشركة عن أي تأخير ممكن أن يطرأ على برنامج تسليم الاوكسجين الى المستشفيات، وهي تقوم بكل ما يمكن فعله من أجل متابعة عملها والعودة الى البرنامج الطبيعي بأسرع وقت ممكن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام