رئيس بلدية برج البراجنة ناشد إفراغ الوقود المخزن في محلة الرمل العالي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 17 2021 - 12:02

رئيس بلدية برج البراجنة ناشد إفراغ الوقود المخزن في محلة الرمل العالي

منذ 23 mins 17 August، 2021
عاطف منصور
لبنان

أوضح رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور في بيان أن “أهالي الرمل العالي ناشدوا القوى الأمنية وسائر أجهزة الدولة الاسراع في إفراغ الكميات الهائلة من الوقود المخزن تحت منازلهم”.
ولفت إلى أن “بعض الخزانات التي تحفظ الوقود هي غير شرعية وقد سبق للبلدية أن رفضت الطلبات المقدمة بشأنها، وبالتالي فهي من الوجهة القانونية مخالفة”.
وناشد “القوى الأمنية وكل الجهات المعنية التعاون في إفراغ هذه الخزانات بالسرعة القصوى تلافيا لتكرار كارثة التليل”.
وختم: “إن الرمل العالي بأهله وأطفاله ينام على فوهة بركان، أنقذوه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات