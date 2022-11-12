تقارير مخبرية متضاربة بين أصحاب نواعير المياه وبلدية برج البراجنة.. فمن نصدق؟

في إطلالة له عبر برنامج الخط الساخن، دق رئيس بلدية برج البراجنة المحامي عاطف منصور ناقوس الخطر على صعيد لبنان وأكد عن تشكيل خلية أزمة بإدارة إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية واخذ المعنيون القرار بمتابعة الملف.

وفي جولة للزميلة ديما جمعة على أحياء برج البراجنة، التقت بأصحاب مجموعة من النواعير في المنطقة الذين أظهروا تقاريرهم المؤكدة أن المياه لديهم نظيفة ومطابقة للمواصفات.

وكشف منصور عن أبرز ثلاثة آبار في برج البراجنة وعن نتائج الفحوصات التي أثبتت انها غير مطابقة وتحدث عن معالجة البلدية للملف مع أصحاب النواعير والصهاريج.

واظهر المحامي عاطف منصور التقارير والنماذج التي قدموها لأصحاب الصهاريج وشرح كيفية التعقيم ولكن يبقى السؤال بحسب تعبيره عن إمكانية التنفيذ في ظل المعوقات.

وأسهب منصور بالحديث عن خطوات إتحاد بلديات الضاحية ومشروع تدشين مياه الاوزاعي.

وختم منصور بالحديث عن أزمة لبنان في تأمين المياه وأهمية إيجاد حل نهائي لشح المياه عبر إعادة تفعيل مشروع سد بسري.

المصدر: قناة المنار