غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد دامور باتجاه خلدة بسبب توقف للمركبات على محطات الوقود – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2021 - 12:02

غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد دامور باتجاه خلدة بسبب توقف للمركبات على محطات الوقود

منذ 29 mins 17 August، 2021
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