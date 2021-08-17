مسؤولو الصحة العالمية يناقشون الجرعة الثالثة

مع تفشي متحور دلتا لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، نشأ نقاش ساخن حول ما إذا كان ينبغي على مسؤولي الصحة العامة أن يوصوا بجرعات معززة.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إن بعض الدول، بما في ذلك فرنسا وألمانيا ، قد سمحت بجرعات معززة مضادة لمرض “كوفيد-19” لكبار السن.

وتعمل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على تطوير خطة من شأنها أن تطرح جرعات معززة في وقت مبكر من هذا الخريف، قائلة إن الخدمات اللوجستية معقدة للغاية بانتظار اليقين العلمي من أن الجرعات الإضافية مطلوبة فعلاً.

في الأسبوع الماضي، سمحت الولايات المتحدة بجرعة معززة للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. وقال المسؤولون إن السماح بجرعات ثالثة للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة كان مسألة منفصلة عن النظر فيما إذا كانت الجرعات المنشطة ضرورية لبقية السكان.

وأظهرت الدراسات أن اللقاحات أقل فعالية للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

ويجادل مسؤولون من منظمة الصحة العالمية بأن برامج التعزيز ستزيد من حرمان البلدان منخفضة الدخل من اللقاحات، مما يمنح الفيروس مجالاً للتحول إلى متحورات يحتمل أن تكون أكثر ضراوة أو أكثر قابلية للانتقال.

المصدر: الميادبن