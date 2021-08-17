“زووم” تضيف مجموعة خواص جديدة لمساعدة التلاميذ

أضافت شركة تطبيق مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت “زووم” مجموعة خواص جديدة لتحسين الأداء، أبرزها خاصية جديدة باسم “وضع التركيز” أو “فوكس مود”، والتي تساعد في المحافظة على تركيز التلاميذ أثناء تلقي الدروس، مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد.

وتعمل خاصية “فوكس مود” كمرشح أو “فلتر” بالنسبة للتلاميذ في أي درس عبر الإنترنت. ويمكن للمدرس من خلال الخاصية الجديدة رؤية جميع الطلاب، في حين لا يمكن للطلاب رؤية زملائهم المشاركين في الدرس.

وتقول شركة “زووم” إن هذه الطريقة تساعد التلاميذ على التركيز بصورة أكبر مع شرح المعلم للدرس، وتقليل تركيزهم على زملائهم أو على مظهرهم.

وأشار موقع “سي نت” إلى أن هذه الخصائص الجديدة تأتي مع اقتراب العام الدراسي الجديد، في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، نتيجة انتشار السلالة المتحورة “دلتا” الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى استمرار الاعتماد على التدريس عبر الإنترنت سواء كلياً أو جزئياً.

المصدر: الميادين