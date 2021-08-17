المجلس السياسي الأعلى في اليمن: عملية حزب الله ضد الكيان الصهيوني تأتي في سياقها الطبيعي للرد على عنجهيته وتطاوله الذي قزمته عملية سيف القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2021 - 03:54

المجلس السياسي الأعلى في اليمن: عملية حزب الله ضد الكيان الصهيوني تأتي في سياقها الطبيعي للرد على عنجهيته وتطاوله الذي قزمته عملية سيف القدس

منذ 2 ساعة 17 August، 2021
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