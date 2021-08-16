قيادات في حزب الله خلال مجالس عاشورائية تؤكد على ضرورة تشكيل الحكومة للخروج من الازمة

شارك عدد من قيادات حزب الله في العديد من المجالس العاشورائية التي نظمت في المناطق، وألقى بعضهم كلمات تناولت الشأن العام وىخر المستجدات في لبنان.

وبالسياق، أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد في المجلس العاشورائي في مدينة النبطية “أننا في الموقع الأقوى وسيصِل المراهنون في تآمرهم إلى الطريق المسدود وسننتصر عليهم في نهاية المطاف ، سواءً شكّلوا الحكومة ، أو أسقطوا كلّ الأساليب المؤدية إلى تشكيل الحكومة”.

من جهته، قال رئيس المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق في مجلس عاشورائي في بلدة كفرملكي الجنوبية إن “الحل في وقف النزيف ومشكلة البنزين والمازوت والدواء والكهرباء والمياه والرغيف ولوقف الإنهيار ووقف إنهيار العملة الحل يبدأ بتسريع تشكيل الحكومة”، وأكد أنه “لا يوجد حل آخر إلّا بتشكيل الحكومة ، متسائلاً لماذا التأخير في هذا الأمر”.

بدوره، رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في مجلس عاشورائي ببلدة انصارية أن “المجتمع الحسيني الكربلائي المقاوم لا يتأثر بالحملة الأميركية السعودية الإماراتية التي تُشنّ علينا والتي تهدف إلى الضغط علينا حتى نبتعد عن قضايانا المحقّة وعن المقاومة”، وشدد على أنه “لا يجب أن نستهين في النهاية بهذه المعركة بل يجب أن نمتلك فيها الحصانة والبصيرة والوعي والدقة في قراءة الأحداث ويجب أن نثق بقياداتنا وأن لا نتأثر بالدعايات والإفتراءات والشائعات الكاذبة وأن لا ننساق معها”.

أما عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين فقد أكد في مجلس بلدة السكسكية أنه “يمكن أن نراهن على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وجه هذه الحرب الإقتصادية التي تُمارس علينا وأنهم لن يتخلوا عنا”، وتابع أن “بركاتهم ستكون حاضرة وجاهزة في القريب العاجل”.

المصدر: مراسل الموقع