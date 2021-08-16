صرخة وطن: نحن في وطن أهله كلهم مشاريع شهداء وضحايا

رأى رئيس تيار “صرخة وطن” جهاد ذبيان أن “لا كلام ينفع ولا إدانة تجدي بعد مجزرة المحروقات التي شهدناها في عكار، وأن جرح عكار هو جرح كل لبنان الذي يكتوي بنار هذه الطبقة السياسية، التي فقدت أدنى شعور بالمسؤولية الوطنية والإنسانية”.

واعتبر أن “ما يزيد من مأساة عكار، هذا التراشق السياسي الذي شهدناه بين أهل السلطة بينما الشهداء والجرحى كانوا لا يزالون تحت الأنقاض وبين الركام، ورغم كل ما نشهده يوميا من موت وذل واذلال وفي ظل الكشف على فساد الحكام وجشع التجار، لا يزال أهل السلطة في غيبوبتهم غير آبهين بكل ما يحصل، ولا تزال شروطهم ومصالحهم السياسية فوق كل اعتبار، غير آبهين بوجع الناس وجوع الأطفال وفقدان الرغيف والمحروقات والدواء، فماذا نقول في هؤلاء وهل ينفع الكلام؟”

وشدد على أن “الكيل طفح وما عادت الحلول الترقيعية تنفع، فنحن في حاجة الى التغيير الجذري اليوم قبل الغد، حتى قبل موعد الانتخابات، لأننا بلغنا أخطر مستويات الانحطاط السياسي والاخلاقي، وبتنا في وطن أهله كلهم مشاريع شهداء وضحايا.

المصدر: بريد الموقع