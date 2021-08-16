شهداء وجرحى برصاص الاحتلال في جنين

استشهد شابين وأصيب ثالث فجر اليوم الاثنين، خلال اشتباكات مسلحة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بشمال الضفة الغربية .

وقالت مصادر أمنية لمعا أن الشهيدين هما رائد زياد ابو سيف 21 عاما وصالح محمد عمار 20 عام فيما اصيب الشاب قسام محمد طه 24 عاما برصاصة باليد أدت إلى بتر يده حيث تم نقل الشهداء إلى المستشفى الحكومة بمدينه جنين .

واضافت المصادر الأمنية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابين آخرين خلال المواجهات يعتقد بأن أحدهما مصاب بجروح خطيرة ولكن حتى اللحظه لايعرف مصيره .

وقالت مصادر محلية لمعا أن قوات خاصة إسرائيلية نصبت كمينا في المخيم فجر اليوم الاثنين وعند اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم فتحت القوات الخاصة النار بصورة مباشرة على عدد من الشبان .

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد حضر قبل ساعات من عمليات اقتحام واسعة لمدينة جنين بسبب تواصل الاشتباكات المسلحة وتصدي المواطنين بالأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي .

ومن جهتها نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني ” فتح” “الشهداء الأبطال الذين ارتقوا خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مدينة جنين فجر اليوم، وهم:

الشهـيد صالح العمار

الشهــيد نور جرار

الشهــيد رائد ابو سيف.

واعلنت قناة”الاقصى الفضائية” ان الاحتلال الصهيوني اعلن عن احتجاز جثماني شهيدين ارتقيا في جنين ليرتفع عدد الشهداء إلى أربعة.

واكد محافظ جنين اختطاف قوات العدو الصهيوني عددا من جثمانين الشهداء وبعض الجرحى الذين سقطوا خلال المواجهة.

المصدر: وكالة معا + موقع العهد