شهيد في القدس بعد تنفيذ عملية طعن والاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في الضفة

استشهد شاب فلسطيني، ظهر اليوم الأحد، عقب إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز “الكونتينر” العسكري قرب القدس المحتلة.

وأفادت جمعية “الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها الطبية استلمت شهيدًا قرب حاجز “الكونتينر” (بين بيت لحم والقدس) ونقلته إلى مستشفى الحسين في بيت جالا قضاء مدينة بيت لحم.

وأوضحت مصادر محلية أن شهيد حاجز الكونتينير هو المواطن رامي محمد موسى حيان 44 عاماً من قرية بيت فجار قضاء بيت لحم.

وكانت قد أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار على شاب فلسطيني قرب حاجز “الكونتينر” العسكري، شمال شرقي مدينة بيت لحم، عقب محاولته تنفذ عملية طعن.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب قرب حاجز “الكونتينر” وأصابته بجراح لم تعرف طبيعتها بعد.

ومنع جنود الاحتلال المواطنين من الاقتراب من الشاب أو تقديم الإسعاف له، في الوقت الذي أغلقوا فيه الحاجز ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل المحتل خلال الأسبوع الماضي، ووقع 78 عملا مقاوما، أسفرت عن إصابة إسرائيليين اثنين، إلى جانب استشهاد 8 فلسطينيين.

ووثق مركز معلومات فلسطين “معطي” 78 عملا مقاوما خلال الفترة ما بين 10-05-2024 حتى 16-05-2024، وتنوعت ما بين (2) عملية طعن أو محاولة طعن، (12) إطلاق نار واشتباك مسلح، (5) عبوات ناسفة.

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد، حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية تخللها اقتحام منازل وتنفيذ اعتقالات وسط مواجهات في عدة محاور.

ففي قلقيلية، أفادت مصادر محلية باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بالجيبات وآليات عسكرية للمدينة ومحاصرة منزلين في “حي القرعان” وقرب “الداخلية” بالمدينة، وطالبت عبر مكبرات الصوت سكانهما بالخروج منها .

وأضافت المصادر، ان مواجهات متفرقة اندلعت بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

ووفق المصادر؛ اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال داخل مدينة قلقيلية.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وداهمت محلا للهواتف وعاثت فيه خرابا، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال في حي رفيديا بنابلس.

وفي طولكرم، داهمت قوات الاحتلال منجرة وعدة منازل خلال اقتحام ضاحية ذنابة (شرق). واعتقلت قوات الاحتلال الشاب فادي العنبص بعد اقتحام منزله في ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

المصدر: مواقع