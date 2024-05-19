ردود عربية واقليمية ودولية على حادثة مروحية الرئيس الايراني

فور شيوع خبر تعرض طائرة الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي والوفد المرافق له لحادث هبوط صعب، نتيجة سوء الاحول الجوية، حيث لم ترد معلومات مؤكدة حتى الان عن مصير الرئيس رئيسي والوفد المرافق، انهالت المواقف والردود الدولية والعربية والاقليمية المعقبة على الحادثة معبرة عن تضامنها ومتمنية السلامة للجميع.



من جانبها املت الخارجية الروسية أن “يكون الرئيس الإيراني بصحة جيدة”.

واضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ان “روسيا تتابع عن كثب المعلومات المتعلقة بمصير ركاب مروحية الرئيس الإيراني، ونأمل صادقين أن يكون الركاب على قيد الحياة وألا تكون حياتهم وصحتهم في خطر”.

من جانبه قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أن “اليمن قيادة وشعباً يقف إلى جانب الشعب الإيراني وقيادته في الظروف الصعبة التي يعيشها إننا نتابع بقلق شديد الحادثة التي أصابت الطائرة التي تقل الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعدد من المسؤولين الإيرانيين”.

وابتهل إلى المولى جلّت قدرته أن يعيد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقه سالمين وألا يري الشعب الإيراني وقيادته أي مكروه.

بدورها اوضحت الخارجية الكويتية انها “تتابع بقلق الأنباء المتواترة بشأن مروحية الرئيس الإيراني والوفد المرافق له”، معربة عن تمنيات دولة الكويت بسلامة الرئيس الإيراني والوفد المرافق، مؤكدة وقوف دولة الكويت إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الظرف الدقيق.

‫واكدت الخارجية السعودية في بيان وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية ‫الإسلامية الإيرانية الشقيقة في هذه الظروف الصعبة

بدورها اعلنت الخارجية التركية انها تتابع بحزن بالغ حادثة مروحية الرئيس الإيرانية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كافة أنواع الدعم,

‫من جانبها اكدت قطر عبر المتحدث باسم الخارجية القطرية استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني.

من جانبها عبرت الخارجية السورية في بيان ان سوريا تؤكد ثقتها بقدرة وحكمة إيران دولة وقيادة وشعباً على تجاوز هذا الظرف الصعب.

من جانبها عبرت ‫الخارجية المصرية عن تضامنها مع حكومة وشعب إيران في هذا الظرف ‫الدقيق.

الخارجية الإماراتية اعلنت في بيان انها تتابع بقلق بالغ ما تتداوله وسائل إعلام بشأن حادث طائرة الرئيس الإيراني ومرافقيه.

الخارجية الأردنية اعلنت من جانبها انها تتابع بقلق بالغ أنباء حادث مروحية الرئيس الإيراني ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما، وتؤكد استعداد المملكة لتقديم الدعم والإسناد اللازمين لإيران في جهود البحث عن مروحية الرئيس.

وعبر رئيس أذربيجان الهام علييف عن شعوره بقلق بالغ عقب ورود أخبار تفيد بأن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد قامت بهبوط اضطراري صعب مبديا استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة مطلوبة .

بدورها الخارجية الأرمينية اعلنت انها تتابع الأنباء عن حادث مروحية الرئيس الإيراني ومستعدون لتقديم كافة أشكال المساعدة.

الفصائل الفلسطينية عبرت عن تضامنها مع الجمهورية الاسلامية في هذا الحادث الصعب واملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن يعود الرئيس ‫الإيراني ومرافقيه للشعب الإيراني ولمحور المقاومة سالمين، كما عبرت حركة الجهاد الإسلامي عن كامل تضامننا مع الإخوة في إيران ونسأل الله أن يكتب السلامة والعافية للرئيس ومساعديه.

بدورها قالت حركة حماس في بيان انها تتابع ببالغ الاهتمام والقلق حادثة الهبوط ‫الاضطراري لطائرة الرئيس الإيراني.

المصدر: موقع المنار +مواقع