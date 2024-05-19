الاحتلال الصهيوني يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية

شنَّت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم، حملة دهم واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية تخللها مواجهات في عدة محاور.

وأفادت مصادر محلية باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بالجيبات وآليات عسكرية لمدينة قلقيليا ومحاصرة منزلين طالبت عبر مكبرات الصوت سكانهما بالخروج منهما. واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وفي نابلس، اشتبك المقاومون الفلسطينيون مع قوات الاحتلال التي داهمت محلاً للهواتف وقامت بتخريب محتوياته.

وفي طولكرم، داهمت قوات الاحتلال منجرة وعدة منازل خلال اقتحام ضاحية ذنابة شرق المدينة .وأقدم جنود الاحتلال على احد الشبان.

المصدر: قناة المنار