الشهيد المجاهد علي هادي سلامة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2024 - 19:44

الشهيد المجاهد علي هادي سلامة

منذ 22 mins 19 May، 2024
علي هادي سلامة 1
شهداء على طريق القدس

علي هادي سلامة

المصدر: موقع المنار

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