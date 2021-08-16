اضرار عدم شرب المياه بشكل كاف

يعتبر الحصول على كمية كافية من الماء يوميا، أمرا ضروريا، للحفاظ على الصحة واللياقة البدنية وتجنب الجفاف.

لكن الأزمة تكمن في عدم الاهتمام بشرب الكمية التي يحتاجها الجسم. نستعرض لكم الأضرار التي يمكن أن يحدث إذا لم تشرب كمية كافية من الماء، وفقا لموقع eatthis.

زيادة الوزن

قد يبدو ذلك غير متوقع، لكن تجاهل شرب الماء يمكن أن يتسبب في احتباسها وزيادة الوزن بشكل مؤقت، حيث يقول الطبيب آبي شارب: “عندما لا تشرب كمية كافية من الماء، فإن جسمك يحمل كل قطرة لمنع الجفاف الحاد”.

انخفاض الطاقة

يتسبب عدم شرب الماء في حالة من الخمول والشعور بالنعاس، حيث يقول الطبيب ارين بالينسكي: “نعم، يجب أن تبقى رطبًا لمدة يوم بينما تشرب الكثير من الماء، حال عدم حدوث ذلك الواقع، تصاب بالجفاف البسيط واستنزاف مستويات طاقتك”.

فقدان التركيز

التركيز عنصر أساسي للحياة، حيث تعتمد قدرات الدماغ ووظائفه بشكل كبير على 80٪ من الماء، حتى الجفاف الطفيف يضعف قدراته، وجدت دراسة في مجلة التغذية أن مياه الشرب يمكن أن تمنع فقدان التركيز وتزيد الانتباه.

زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

لا يمكن للجفاف أن يسبب السكتة الدماغية فقط، وفقًا لدراسة فإنه يؤثر على اضطرابات القلب والأوعية الدموية.

تغير الحالة المزاجية

شعور غريب الأطوار عندما تتخلى عن تناول الماء، كشفت دراستان من جامعة كونيتيكت على الرجال والنساء، أن من يعانون من الجفاف بشكل طفيف، يتأثرون بتغير الحالة المزاجية والتعب.

تشعر بالجوع

من الشائع جدًا الربط بين الجوع والجفاف، أفضل شئ هو شرب بعض الماء، تقول أخصائية التغذية آمي شابيرو: “حاول شرب الماء والانتظار 20 دقيقة قبل أن تتناول وجبة خفيفة كنت تتطلع إليها”، كما تحث على استبدال المشروبات السكرية مثل الصودا والعصائر.

صاع الرأس

يتسبب عدم شرب الكمية اللازمة يوميا من الماء، في حالة من صداع الرأس.

سوء حالة بشرتك

يساعد الماء على تلطيف بشرتك، عندما لا تشرب كمية كافية، يبدأ الكولاجين في التصدع والترابط معًا، مما يجعل الخطوط الدقيقة والتجاعيد أكثر وضوحًا.

نحن نعتمد على الماء للحفاظ على رطوبة جسمنا بما يكفي أيضًا، لذا، عندما تتجاهلها، توقع أن يشعر فمك وجلدك وكل شيء آخر بالجفاف أكثر من الطبيعي.

معاناة أثناء التمارين

لا يستطيع جسمك تحويل الكربوهيدرات بكفاءة إلى طاقة بدون ماء وافر، ووفقًا لجمعية الفسيولوجيا، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى معاناتك أثناء أداء التمرين، كما ستعوق السوائل غير الكافية في الجسم أيضًا عملية تكسير الدهون.

مشاكل في دخول دورة المياه

قد تعاني من مشاكل في دخول دورة المياه، حيث أنه حال تناول الكمية المطلوبة من الماء، يمتص القولون ما يصل إلى خمسة لترات يوميًا، مما يجعل من السهل الذهاب إلى الحمام، ويحدث مشاكل عندما يحد عكس ذلك.

ضعف عمل الكليتين

بدون كمية كافية من الماء، يمكن أن تصاب الجفاف الشديد، والفشل الكلوي أو حصوات الكلى.

المصدر: وكالات