تأجيل إصدار نتائج الثانوية العامة و”المتوسطة للطلبات الحرة” إلى الثلاثاء

أعلن المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق تأجيل موعد إصدار نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، ونتائج الشهادة المتوسطة للطلبات الحرة، إلى يوم الثلاثاء الواقع فيه 17 آب الحالي بدلا من الإثنين في 16 منه، وذلك التزاما بالحداد العام على ضحايا انفجار التليل في عكار، وتضامنا مع أهالي الضحايا والجرحى المتألمين نتيجة هذا الانفجار الآثم.

وبالتالي فإن النتائج سوف تصدر عند الخامسة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل الواقع فيه 17 آب 2021.

من جهة ثانية، قالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إن “تسليم الإفادات للتلامذة الراغبين بالسفر حصرا سوف يتم، ابتداء من صباح الأربعاء في 18 آب 2021، في مبنى دائرة الامتحانات الواقع في المدرسة النموذجية في بئر حسن، على أن يصطحب المرشحون المسافرون وثائق إثبات السفر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام