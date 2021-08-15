الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان اليوم الاحد قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات خاصة خلال الفترة المسائية.

– الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها السنوية حتى يوم الجمعة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

– الإثنين: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات مساء.

– الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ودون تعديل يذكر على الساحل كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

– الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح ويتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 الى 34 درجة، فوق الجبال من 17 الى 29 درجة، في الداخل من 18 الى 33 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل متوسط أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و75%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج .

– حرارة سطح الماء: 30°م.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية