الجيش اللبناني: توقيف ابن صاحب قطعة الارض الذي انفجر فيها الخزان

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان انه “بتاريخ 15/8/2021 أوقفت مديرية المخابرات قيد التحقيق المدعو (ر.أ) ابن صاحب قطعة الأرض التي انفجر فيها خزان الوقود بتاريخه في بلدة التليل-عكار، وأدى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين”.

وفي سياق متصل اعلن الجيش في بيانه انه “بتاريخ 15/ 8 /2021 قرابة الثانية فجرا، انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل- عكار كان صادره الجيش لتوزيع ما في داخله على المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين. بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص لمعرفة ملابسات الانفجار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام