السيد هاشم صفي الدين: مقاومتنا التي تشن عليها هذه الحرب الضروس بكافة أشكالها ليست حربًا جديدة وإن اختلفت الأدوات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2021 - 22:34

السيد هاشم صفي الدين: مقاومتنا التي تشن عليها هذه الحرب الضروس بكافة أشكالها ليست حربًا جديدة وإن اختلفت الأدوات

منذ 49 mins 14 August، 2021
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