خبراء أمريكيون يحذرون من خسائر بشرية فادحة جراء زلزال هايتي

أعربت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) عن مخاوفها حيال سقوط أكثر من ألف ضحية جراء زلزال ضرب اليوم السبت دولة هايتي في بحر الكاريبي.

وأصدرت الهيئة الأمريكية الحكومية إنذارا أحمر بتوقعاتها لعدد الضحايا، موضحة مشيرة لاحتمال وقوع خسائر بشرية كبيرة وأن الكارثة ذات نطاق واسع على ما يبدو.

ويعني الإنذار الأحمر حسب تصنيف الهيئة سقوط أكثر من ألف قتيل جراء الزلزال.

وأصدرت الهيئة إنذارا برتقاليا حول حجم الأضرار المادية “الملموسة” المتوقعة جراء الزلزال، وأوضحت أن الخسائر الاقتصادية قد تصل إلى 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة هايتي.

وتستند هذه الأرقام إلى عدد سكان المنطقة ومدى متانة المباني فيها وتقييم الأضرار الناجمة عن زلازل سابقة شهدها.

ويقدر الخبراء قوة الزلزال الذي ضرب هايتي اليوم بـ7.2 درجة على مقياس ريختر.

المصدر: روسيا اليوم