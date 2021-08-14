إخماد حريق في كاتالونيا ومخاطر الحرائق لا تزال مرتفعة في إسبانيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 14 2021 - 10:22

إخماد حريق في كاتالونيا ومخاطر الحرائق لا تزال مرتفعة في إسبانيا

منذ 1 ساعة 14 August، 2021
6116cb1e4c59b74d4241041c
أخبار دولية - اسبانيا

نجحت فرق الإطفاء الإسبانية في السيطرة صباح الجمعة على حريق اندلع بعد ظهر الخميس في إقليم كاتالونيا.

وعمل نحو مئة عنصر إطفاء طوال الليل لإخماد النيران التي التهمت 75 هكتارا من مساحة حرجية محميّة على ساحل مقاطعة طركونة في كاتالونيا، وفق ما أعلنت فرق لإطفاء المحلية.

وحذرت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية من أن مخاطر الحرائق لا تزال “عالية” أو “عالية جدا” أو “شديدة” في جميع أرجاء إسبانيا.

وبين 17 منطقة إدارية في إسبانيا، واجهت 15 منطقة في البلاد درجات حرارة مرتفعة بصورة غير عادية في موسم الصيف.

ومن المتوقع أن تبلغ موجة الحر ذروتها السبت والأحد، فيما قالت وكالة الأرصاد الجوية إن الحرارة قد تصل إلى 46 درجة مئوية في قرطبة والأندلس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

التعليقات

ذات صلة

أخبار موقع المنار

حرائق اسبانيا لم تعد تهدد المنازل

اعلنت سلطات المناطق ان الحرائق في غاليسيا شمال جنوب اسبانيا التي اسفرت عن اربعة قتلى منذ الأحد، لم تعد تهدد المنازل الثلاثاء. وفي الساعة 10.00 بالتوقيت المحلي (8.00 ت غ) الثلاثاء، رفعت في كل انحاء المنطقة، حالة الاستنفار من الدرجة الثانية المتعلقة بالحرائق التي تهدد المنازل،كما ذكرت اجهزة الطوارىء. ورفعت ...