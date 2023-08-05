اندلع الجمعة، حريق بغابة مطلة على ساحل البحر المتوسط بإسبانيا على الحدود مع فرنسا، حيث يمتد بسرعة بسبب الرياح القوية، ما أدى لعزل قرية وموقع تخييم بهذه المنطقة السياحية.

وقال حراس الغابات التابعون للحكومة الكتالونية عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا)، إن رقعة المنطقة المتضررة من الحريق اتسعت لتشمل أكثر من 150 هكتارا عند الساعة 7:25 مساء بالتوقيت المحلي (5:25 توقيت غرينتش) مقابل 50 هكتارا قبل ساعة من ذلك.

من جهتها، قالت قوات الدفاع المدني إن “رجال الإطفاء الكاتالونيين أمروا بعزل بلدية كوليرا ومنطقة لا روفيلادا ومخيم سان ميكيل”، بسبب الحريق في بورتبو، وهي بلدة إسبانية على الحدود مع فرنسا.

وأفاد رجال الإطفاء في كاتالونيا بحشد العشرات من وحدات الإطفاء، من بينها عدة وحدات جوية، كما تشارك أيضا 10 سيارات إطفاء من بيرينيه أورينتاليس الفرنسية المجاورة في العملية.

وأكد متحدث باسم رجال الإطفاء الفرنسيين إرسال طائرة فرنسية قاذفة للمياه، لكنها لم تتمكن من تنفيذ مهمتها بسبب الرياح العاتية، وأضاف: “حتى الآن، الحريق محصور في الأراضي الإسبانية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية