أبرز عناوين الصحف اللبنانية اليوم الجمعة 14-08-2021

الأخبار

رفع الدعم: المزيد من الإفقار

أولى نتائج رفع الدعم: اختفاء المحروقات من السوق

وصْفة واشنطن لإنقاذ السلطة: دعم اقتصاديّ، هيكلة داخليّة… وتعويم ماجد فرج!

الحريري وجنبلاط خيّبا آمال بري: لا رفع للحصانات

النهار

السلطة تستبيح بقايا الإحتياط الإلزامي

اللواء

سلامة لا ينصاع لأوامر عون.. وإدارات الدولة تتهاوى!

«تطبيل إيجابي» بانتظار الإجتماع التاسع.. وكتل المجلس تتبادل الاتهامات

الديار

يوم «التكاذب» حول رفع الدعم ينتهي على «زغل»: الفوضى تعم البلاد !

«حرق الوقت» مستمر حكومياّ… تقدم مريح والرئيس عون يستعيد «الطاقة»؟

بيرنز «يكبح» التصعيد جنوباّ ويرسم حدود «المناورة» العسكرية لاسرائيل

الجمهورية

الحكومة من الحقائب الى الأسماء

فقدان النصاب يطير الجلسة

البناء

اتفاق أميركي «إسرائيلي» يعلنه وزير الخارجية ليبيد: ليس هناك بديل جيد للاتفاق النووي

فشل نيابي ووزاري يرافق التشظي السياسي… والحديث عن إيجابيات التأليف إعلامي

الحسنية يشكر الأسد ويحيّي الحكومة السورية والتمثيل القومي: لا لقرار «الحاكم» ونعم لتسريع الحكومة

المصدر: صحف