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August 13 2021 - 19:38

فرار أكثر من 30 شخصا من معسكر للمهاجرين في ليتوانيا

منذ 56 mins 13 August، 2021
ليتوانيا
أخبار دولية - ليتوانيا

قالت وكالة “سبوتنيك بيلاروس”، إن أكثر من 30 مهاجرا هربوا من معسكر للاجئين غير الشرعيين في منطقة أليتوس في ليتوانيا، بعد حفر نفق تحت السياج العازل.
وذكرت الوكالة، أن السلطات قبضت على اثنين منهم، وأرسلت مروحية للبحث عن الباقين.
في الآونة الأخيرة، أعلنت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا عن زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين على الحدود مع بيلاروس.
بدوره، أشار رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إلى أن بلاده لن تكبح بعد الآن تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي لأنها بسبب عقوبات الغرب، لم تعد تملك “لا المال ولا الطاقة للقيام بذلك”.
المصدر: نوفوستي

المصدر: نوفوستي

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