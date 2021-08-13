الولايات المتحدة: جرعة ثالثة ضد كوفيد للذين يعانون نقصا في المناعة

سمحت الولايات المتحدة امس بإعطاء جرعة إضافية من اللقاح المضاد لكوفيد للأشخاص الذين يعانون ضعفا في جهاز المناعة بينما تكافح البلاد للحد من انتشار المتحورة دلتا، بحسب ما افادت وكالة “فرانس برس”.

وقالت مفوضة إدارة الغذاء والدواء بالوكالة جانيت وودكوك في بيان “إن البلاد دخلت موجة أخرى من جائحة كوفيد-19 وإدارة الغذاء والدواء تدرك أن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بأمراض خطيرة”.

وأوضحت أن “الجرعة الثالثة مخصصة للذين خضعوا لعمليات زراعة أعضاء صلبة أو الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة”. معتبرة أن “الآخرين الذين استكملوا برنامج تطعيمهم يتمتعون بالمناعة اللازمة ولا يحتاجون إلى جرعة إضافية حتى الآن”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية