الشرطة البريطانية: مقتل 6 أشخاص من بينهم مسلح مشتبه به في حادث إطلاق نار بمدينة بليموث غرب إنجلترا

قُتل ستة أشخاص من بينهم مسلح مشتبه به، في “حادث خطير بأسلحة نارية” بمدينة بليموث في جنوب غرب إنجلترا ، بحسب وكالة رويترز .

وقالت شرطة ديفون وكورنوال في بيان إن ثلاثة اشخاص ، بينهم المشتبه به، وأنثيين توفوا جراء الإصابة بأعيرة نارية في موقع الحادث. وتوفيت فتاة أخرى بعد ذلك بقليل في المستشفى.

ووصفت الشرطة الواقعة في وقت سابق بأنها “حادث إطلاق نار خطير” وقالت إنه تم احتواء الوضع.

وذكرت الشرطة أن التحقيقات مستمرة في الواقعة التي وصفتها بأنها لا علاقة لها بالإرهاب.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “تليغراف” البريطانية بسقوط عدة قتلى في إطلاق للنار في مدينة بليموث بجنوب غرب إنجلترا، وأنباء عن مقتل المشتبه به في إطلاق النار.

المصدر: وكالة سبوتنيك