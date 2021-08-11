توقف العمل في مالية النبطية ووزارة العمل لنفاد المازوت – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2021 - 15:18

توقف العمل في مالية النبطية ووزارة العمل لنفاد المازوت

منذ 1 ساعة 11 August، 2021
المنار
المنار
لبنان

توقفت دوائر مصلحة المالية الإقليمية في النبطية اليوم عن استقبال معاملات المواطنين ومراجعتهم بعدما توقفت فيها البرامج الالكترونية وانطفأت الكومبيوترات جراء نفاد مادة المازوت، وتوقف المولد عن تغذية المصلحة بالكهرباء، في ظل انقطاع تام للتيار الكهربائي الرسمي.

وتوقفت مكاتب وزارة العمل في النبطية عن استقبال معاملات المواطنين بسبب عدم توفر مادة المازوت وتشغيل المولد الخاص وعمل الكومبيوترات ونظام المكننة.

ولازم الموظفون في المالية ووزارة العمل مكاتبهم في اجواء طقس حار وغياب وسائل التهوئة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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