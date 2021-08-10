طليس: اجتماع استثنائي الجمعة في مقر الاتحاد العمالي للبحث في ملف المحروقات لقطاع النقل

قال رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس في بيان: “آلينا على انفسنا في ظل هذا الكم من المعاناة التي تصيب المواطن في الصميم الا نتحدث عن قطاع النقل البري، الا ان السائق العمومي كغيره من المواطنين يدفع ثمن هذه السياسات في المستشفى وامام المخابز والصيدليات وطوابير الذل امام المحطات وجهنم السوق السوداء بكل سلعة وصولا الى حبة الدواء.”

اضاف “نرفع الصوت مجددا كي تتنبه حكومة تصريف الاعمال ووزير الطاقة والمياه والمديرية العامة للنفط لضرورة تأمين قطاع النقل البري بمادتي البنزين والمازوت ليستمر السائقون في وصل الوطن بعضه ببعض في اقرب وقت”.

ودعا طليس “الزملاء في القطاع الى اجتماع استثنائي يوم الجمعة المقبل في 13 آب عند الساعة 10:30 صباحا في مقر الاتحاد العمالي العام، للبحث في ملف المحروقات وخصوصا لقطاع النقل البري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام