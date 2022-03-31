طليس مكرما من نقابة أصحاب الصهاريج: معركتنا الدفاع عن الفقير ونعمل لحماية العاملين في القطاع بكل فئاته

كرمت نقابة أصحاب الصهاريح ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس تقديرا لجهوده في حل أزمة 1400 عائلة من اصحاب الصهاريج والموزعين في لبنان، بحفل حضره المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر، ممثل المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة أورور فغالي المهندس زاهر سليمان، رئيس المكتب السياسي لحركة “أمل” جميل حايك واعضاء من المكتب ورئيس الهيئة التنفيذية للحركة مصطفى الفوعاني واعضاء من الهيئة، رئيس نقابة الشحن العمومي في لبنان شفيق القسيس، رئيس نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان ابراهيم السرعيني، رئيس اتحادات نقابات “الولاء” أحمد الموسوي، ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا واعضاء النقابة، أمين سر نقابة اصحاب المحطات حسن جعفر، مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس، أعضاء من مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في “أمل”، رؤساء اتحادات ونقابات والاتحاد العمالي العام في لبنان.

السرعيني

بعد النشيد الوطني وترحيب من الاعلامي خليل حمود، قال السرعيني: ” نتقدم بجزيل الشكر الى رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس الذي لم يعرف الكلل او التراجع، كما انه كان دائما يتخذ القرارات الصائبة والصحيحة في أصعب الظروف والمواقف وأشدها، فعبارات الشكر لا تكفي ولا توازي الجهود التي يبذلها للحفاظ على قطاع النقل البري بكل فئاته”.

ابو شقرا

بدوره، شكر ممثل موزعي المحروقات في لبنان طليس على “الدور الذي لعبه في حل ازمة الصهاريج، وقال: “تعودنا في لبنان على إصدار القرارات والقوانين التي لا تطبق وخصوصا في ما يتعلق بقطاع النقل، هذا القطاع الحيوي الذي يستفيد منه كل الشرائح في لبنان. وفي حال كان غير متعاف فإنه يؤثر على كل الشرائح والعمال والقطاعات في لبنان، وهذا امر بحاجة الى حلول ومعالجة مسؤولة”.

طليس

وقال طليس:”هذا الملف أخذ الكثير من الجهد والوقت منا ومن جميع الزملاء في قطاع النقل في لبنان، ونقابة أصحاب الصهاريج والموزعين في لبنان، وهذا المجهود أنقذ 1400 عائلة تعتاش من هذا القطاع، بالتوفيق من الله وبالتعاون مع وزير الطاقة ووزير الاقتصاد ومدير عام وزارة الاقتصاد محمد بو حيدر ومدير عام النفط تمكنا من تأجيل المشكلة 3 سنوات، وفي هذا الوقت سنعمل مع الزملاء جميعا والكتل النيابية لتقديم تعديل للقانون لحماية العاملين في هذا القطاع بكل فئاته، وهم بالنتيجة مواطنون لبنانيون. ثم ان المعركة التي قمنا بها هي معركة الدفاع عن حقوق الفقير”.

درع

وفي الختام تسلم طليس درعا تكريمية من رؤساء الاتحادات والنقابات، وأقيم حفل غداء على شرف المكرم والحضور.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام