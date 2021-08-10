منظمة الصحة العالمية تعلن عن أول إصابة بفيروس ماربورغ في غرب افريقيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن غينيا أكدت تسجيل إصابة بفيروس “ماربورغ” هي الأولى في غرب افريقيا للمرض المميت الذي ينتمي الى عائلة فيروس “ايبولا” ومثل كوفيد-19 انتقل من الحيوانات الى البشر.

وقالت المنظمة، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”، إن الفيروس الذي تنقله الخفافيش والذي يصل معدل الوفيات الناتجة منه الى 88 في المائة، تم اكتشافه في عينات مأخوذة من مريض فارق الحياة في 2 آب في مقاطعة غيكيدو الجنوبية في غينيا.

وقال المدير الإقليمي لافريقيا في منظمة الصحة العالمية ماتشيديسو مويتي إن “قدرة فيروس ماربورغ على الانتشار بشكل واسع النطاق يعني ان علينا وقفه في مساره”.

ويأتي هذا الاكتشاف بعد شهرين فقط من إعلان منظمة الصحة انتهاء التفشي الثاني لفيروس إيبولا في غينيا الذي ظهر العام الماضي وأسفر عن وفاة 12 شخصا.

وأضاف مويتي: “نحن نعمل مع السلطات الصحية لتنفيذ استجابة سريعة تعتمد على تجربة غينيا السابقة وخبرتها في إدارة فيروس إيبولا الذي ينتقل بطريقة مماثلة”.

ويرتبط فيروس “ماربورغ” بالكهوف والمناجم التي تؤوي خفافيش الفاكهة “روزيتوس”، وما ان يصاب به الانسان حتى تنتشر العدوى من شخص إلى آخر من طريق ملامسة سوائل الجسم أو الأغراض غير النظيفة مثل الإبر الملوثة.

وأشاد مويتي ب”يقظة العاملين الصحيين في غينيا والتحقيق الاستقصائي السريع الذي أجروه”.

وكان المصاب بالفيروس قد تلقى العلاج في عيادة في غيكيدو، حيث تم إرسال فريق طبي بسرعة بسبب تفاقم حالته والأعراض التي ظهرت عليه.

ويوجد في غينيا خبراء من منظمة الصحة العالمية بينهم علماء أوبئة لتقديم الدعم الى السلطات الصحية الوطنية.

المصدر: وكالات