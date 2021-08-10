الكويت تسجل أعلى عجز في تاريخها

أعلنت وزارة المالية الكويتيةتسجيل 10.8 مليار دينار عجزا للسنة المالية 2020-2021، وهو الأكبر في تاريخ البلاد.

وكشفت الوزارة أن إجمالي المصروفات خلال السنة المالية المنصرمة بلغ 21.3 مليار دينار (نحو 70 مليار دولار)، وذلك في مقابل إجمالي إيرادات بلغت 10.5 مليار دينار (34.5 مليار دولار)، ليصبح بذلك إجمالي العجز المالي 10.8 مليار دينار (35.5 مليار دولار).

وارتفع العجز المالي الكويتي للسنة المالية الماضية بنسبة 174.8% عن العجز المالي المحقق في 2019- 2020، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وبحسب المالية، بلغت الإيرادات النفطية للكويت 8.790 مليار دينار (حوالي 28.9 مليار دولار)، مسجلة تراجعا نسبته 42.8% عن السنة المالية الماضية.

كذلك، تراجعت الإيرادات غير النفطية للبلاد بنسبة 6.5% عن العام الماضي مسجلة 1.730 مليار دينار (حوالي 5.6 مليار دولار).

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من جانبه، قال وزير المالية الكويتي خليفة مساعد حمادة: “يعتبر العجز المسجل والبالغ 10.8 مليارات دينار هو الأعلى في تاريخ الكويت”.

وأوضح أن ثاني أكبر عجز للموازنة جرى تسجيله في السنة المالية 2016 /2015 والبالغ 5.98 مليار دينار، وكان وقتها بسبب الانخفاض الحاد في متوسط سعر برميل النفط الكويتي.

المصدر: مواقع اخبارية